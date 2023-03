Abruzzo: Paolucci (Pd), Giunta lenta e indecisa, Marsilio non comprende vere priorità territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Abruzzo che Marsilio ha presentato oggi “esiste solo nella sua fantasia, a causa di una Giunta lenta e indecisa, che si rianima solo per le campagne elettorali e un presidente ancora incapace di comprendere quali sono le vere priorità degli abruzzesi, del territorio, della nostra economia". Questo il commento del capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, sulla manifestazione di oggi a Pescara relativa ai quattro anni di governo Marsilio. "La realtà è ben diversa. Sulla sanità non si è andati oltre gli annunci: fermi sulla programmazione e 700 milioni di risorse, fra l'articolo 20 e il Pnrr, sono in attesa di essere investiti, questo mentre crollano le prestazioni, con un calo di oltre il 20 per cento, migliaia di abruzzesi vanno a curarsi fuori e chi resta deve aspettare due anni per una tac e mesi per essere visitato, nonostante gli sforzi enormi del poco personale ospedaliero. Sul fronte Ue - aggiunge Paolucci - resta il rischio di perdere i 32 milioni di fondi europei non spesi, sia per Fesr e Fse e se la nuova programmazione risulta maggiormente dotata di risorse, questo succede solo perché l'Abruzzo si è impoverito. Sulle infrastrutture opere importanti accumulano ritardi, ad esempio la Fondovalle Sangro, il Masterplan è diventato un bancomat e Marsilio oggi si attesta incredibilmente meriti che non esistono e fondi reperiti dalla Giunta D'Alfonso, dagli oltre 600 milioni di euro per la viabilità, fino all'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo, mentre sulla Fondovalle Sangro sono di Marsilio solo i ritardi". (segue) (Gru)