Lavoro: Rizzetto (Fd’I), conflitto interessi tra Ispettorato e Consulenti è notizia falsa e strumentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministero del Lavoro - prosegue Rizzetto - non ci guadagna niente dalla firma di questi protocolli e ribadisco che non si privatizza niente. L'intesa tra i due Enti esisteva già dal 2014 e nel tempo si è rinnovata, non si tratta di forme di collaborazione nuove. Inoltre, ci tengo a precisare che i due protocolli sono finalizzati alla promozione del lavoro regolare". "Chi diffonde notizie completamente false – evidenzia il presidente della commissione Lavoro - non ha a cuore il bene del nostro Paese, vuole solo creare malumore contro il governo e il ministero del Lavoro che invece sta portando avanti un'importante attività sul fronte del lavoro, dell'occupazione regolare, a supporto di tutte le realtà imprenditoriali e contrastando inoltre con efficacia l'abusivismo nell'esercizio di attività professionali". "La mia solidarietà alla ministra del Lavoro Marina Calderone e ai dipendenti dell'Ispettorato e dell'Ordine dei Consulenti del lavoro”, conclude Rizzetto. (Rin)