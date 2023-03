Ucraina: Yellen, bene approvazione accordo Fmi, base per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha accolto positivamente l’approvazione di un pacchetto di finanziamenti da 15,6 miliardi di dollari in favore l’Ucraina da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi), nel quadro del meccanismo di credito esteso (Eff). In una nota, l’ex governatrice della Federal Reserve ha elogiato il governo di Kiev per il programma di riforme strutturali che sta portando avanti, nonostante il conflitto con la Russia sia ancora in corso. “Il programma del Fondo monetario internazionale contribuirà a sostenere la crescita economica dell’Ucraina, stabilizzandone la governance e gli sforzi per il contrasto alla corruzione: tutto questo servirà da base per organizzare la ricostruzione dopo la guerra”, ha detto. (Was)