Governo: Silvestri (M5s), a caccia di inglesismi da punire con crisi sociale in corso

- È triste vedere come il governo di una presidente che si autodefinisce "Underdog" non abbia di meglio da fare che andare a caccia di inglesismi da punire. “I cittadini italiani vivono tutti i giorni sulla loro pelle il dramma di una crisi sociale in corso, eppure il partito della presidente del Consiglio non ha altre preoccupazioni che sanzionare l'uso dei termini inglesi”. Lo afferma in una nota Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5s. “Ormai siamo a una destra nella Ztl, una destra che ancora non risponde sulla nostra proposta di intervenire sugli extra-profitti delle banche per aiutare chi è in forte difficoltà con l'aumento delle rate sui mutui per la casa", sottolinea Silvestri, che aggiunge: "Il Movimento 5 stelle si sta battendo per ripristinare Opzione donna, difendere il Reddito di cittadinanza e combattere la precarietà del lavoro. Sono questi i problemi reali dei cittadini e non queste ‘vertenze’ a dir poco ridicole. Continuando in questo modo chi ha legittimamente votato queste forze non potrà che rendersi rapidamente conto del vuoto politico che c'è nelle loro proposte". (Rin)