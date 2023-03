Yemen: fonti governative, dall'11 aprile scambio prigionieri con Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo annunciato la scorsa settimana dal governo yemenita e dai ribelli sciiti Houthi per lo scambio di 887 prigionieri avverrà l’11 aprile prossimo. Lo ha annunciato al quotidiano emiratino “The National” il vice ministro per i Diritti umani dello Yemen, Made Fadhil, membro della commissione negoziale. Lo scambio dei prigionieri si svolgerà nell'arco di tre giorni in sei diversi aeroporti, ha affermato il vice ministro. Alcuni giorni fa, il capo del Comitato per gli affari dei prigionieri degli Houthi, Abdul Qader al Murtada, aveva annunciato l’avvio dello scambio dei prigionieri a partire dalla seconda decade di aprile. Sono andati avanti per due settimane i colloqui tra i delegati delle due parti yemenite belligeranti, alla presenza dell’inviato delle Nazioni Unite, Hans Grundberg, con l'obiettivo di incoraggiare uno scambio di prigionieri sulla base dell’accordo di Stoccolma del 2018. I colloqui si sono svolti sotto l’egida delle Nazioni Unite e del Comitato internazionale della Croce rossa e hanno portato a un accordo che prevede lo scambio di 706 detenuti Houthi e 181 prigionieri appartenenti al governo yemenita. L’accordo, aveva specificato Al Murtada, verrà attuato dalla Croce rossa in tre fasi. Prima verranno trasferiti prigionieri tra Sana'a (la capitale yemenita occupata dagli Houthi dal settembre 2014) e la capitale provvisoria Aden, poi tra Sana'a e Riad, in Arabia Saudita, e infine tra Sana'a e Marib, città situata a circa 120 chilometri a est della capitale yemenita e posta in buona parte sotto il controllo delle forze filogovernative. Il funzionario sciita ha fatto sapere che durante i recenti colloqui a Ginevra le parti hanno anche concordato di formare commissioni per visitare le prigioni a Marib e Sana'a, in vista di un nuovo ciclo di negoziati, che potrebbe tenersi a maggio nuovamente sotto l’egida dell’Onu. (segue) (Res)