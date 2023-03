Governo: Meloni, programma ambizioso, ma coraggio e visione non ci mancano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma del governo “è ambizioso ma non ci mancano coraggio, la visione, rispetto e il rispetto per i cittadini che ci hanno votato per governare la nazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della manifestazione di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Massimiliano Fedriga. “Non siamo stati scelti per mantenere lo status quo – ha proseguito – ma perché la gente crede che possiamo liberare le energie migliori della nazione, perché sperano che abbiamo la forza per andare fino in fondo”. “È un cammino difficile, ma che non ci spaventa”, ha concluso Meloni. (Frt)