FI: Siracusano, congratulazioni e buon lavoro a Ferrante e Battilocchio

21 luglio 2021

- "Congratulazioni e buon lavoro a Tullio Ferrante e ad Alessandro Battilocchio, per i nuovi importanti incarichi di partito affidati loro dal presidente Silvio Berlusconi. Due colleghi di valore che, ne sono certa, daranno un grande contributo al rinnovamento e al rilancio di Forza Italia e della nostra comunità politica". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. (Com)