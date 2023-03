Governo: Meloni, altre riforme presto in Cdm, non ci fermeremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In cinque mesi “il governo ha approvato la riforma del Codice degli appalti, l’Autonomia differenziata, la riforma fiscale, e prometto che non ci fermeremo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della manifestazione di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Massimiliano Fedriga. “Nelle prossime settimane arriveranno in Consiglio dei ministri le altre importanti riforme che l’Italia attende da decenni”, ha aggiunto. (Frt)