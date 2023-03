Libia: sottosegretaria Usa, mancanza di volontà politica unico ostacolo alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mancanza di volontà da parte dei politici libici e la loro scarsa propensione al compromesso sono gli unici ostacoli che potrebbero impedire lo svolgimento delle elezioni in Libia entro quest'anno. Lo ha affermato la sottosegretaria di Stato per gli affari del Vicino Oriente, Barbara Leaf, durante una conferenza stampa da remoto, tenuta ieri. Le prospettive per far sì che le elezioni siano tenute regolarmente "risiede fortemente nelle mani dei leader libici", ha aggiunto Leaf, che ha riferito di aver incontrato nel suo viaggio nel Paese, lo scorso 21 marzo, non solo il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Abdoulaye Bathily, ma anche i principali attori istituzionali a Tripoli e a Bengasi. Esiste, inoltre, secondo la sottosegretaria statunitense, un consenso unanime all'interno del Consiglio di sicurezza dell'Onu nel sostenere l'operato di Bathily, che si sta impegnando a cercare una base comune attorno alla quale far convergere le istanze di tutte le parti politiche libiche per l'organizzazione delle elezioni presidenziali e parlamentari nel Paese. Infine, Leaf ha evidenziato l'importanza di garantire la sovranità libica e il rispetto del cessate il fuoco anche assicurandosi che "tutti i combattenti stranieri e le forze mercenarie siano cacciati dal Paese, soprattutto le forze di Wagner". (segue) (Lit)