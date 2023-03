Libia: sottosegretaria Usa, mancanza di volontà politica unico ostacolo alle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oltre dieci mesi la Libia è spaccata tra due coalizioni politiche e militari rivali: da una parte il Governo di unità nazionale con sede a Tripoli del premier Abdulhamid Dabaiba, riconosciuto dalle Comunità internazionale e appoggiato dalla Turchia; dall'altra il Governo di stabilità nazionale guidato dal premier designato Fathi Bashagha, di fatto un esecutivo parallelo basato in Cirenaica, sostenuto inizialmente da Egitto e Russia ma ormai sempre più abbandonato a sé stesso. Per uscire dallo stallo politico, l'inviato dell'Onu Bathily ha lanciato il 27 febbraio un piano per l'istituzione di un nuovo "Comitato di alto livello" che dovrà includere i principali "stakeholder" libici per redigere gli emendamenti costituzionali e le leggi elettorali necessarie per tenere elezioni "libere, inclusive e trasparenti" entro il 2023. Non da ultimo, nei giorni scorsi, l'inviato dell'Onu ha intrapreso un tour nei Paesi del Sahel con focus proprio sul ritiro dei mercenari e combattenti stranieri dalla Libia. Per Bathily la presenza in Libia dei mercenari stranieri “rappresenta una grave minaccia per la pace e la stabilità nel paese e nella regione. Dobbiamo lavorare con i nostri partner per affrontare questa sfida senza influire negativamente sui Paesi confinanti con la Libia o la regione". (Lit)