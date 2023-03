Campidoglio: Aula recupera, avanti a oltranza su linee guida contratti municipalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A termine di una settimana complicata, con tensioni tra maggioranza e opposizione, l'Assemblea capitolina oggi sta procedendo a oltranza per esaurire l'ordine dei lavori programmato nelle sedute tra martedì scorso e oggi. Nei giorni scorsi sono state diverse le interruzioni a causa del mancato numero legale in Aula Giulio Cesare con le opposizioni che sono andate all'attacco. Il consiglio comunale ha analizzato diverse delibere che dettano le linee guida per i contratti di servizio di più aziende e società municipalizzate: Farmacap, Aequa Roma, Risorse per Roma, Roma servizi per la mobilità, Zetema, Ama. Oggi la seduta è stata riunita in seconda convocazione dopo che ieri pomeriggio era caduto il numero legale. Lo stesso scenario si è verificato mercoledì scorso. Secondo le opposizioni la confusione è determinata da una frattura interna alla maggioranza. "Le votazioni sono rese impossibili dalle ripetute cadute del numero legale. La città ha bisogno di un'amministrazione presente, capace di affrontare le sfide che la aspettano, come il Giubileo, a pieno regime, con efficienza. Gualtieri venga in aula a metterci la faccia oppure rassegni le dimissioni, insieme alla sua maggioranza", ha affermato il consigliere di Fratelli d'Italia, Stefano Erbaggi. (segue) (Rer)