Campidoglio: Aula recupera, avanti a oltranza su linee guida contratti municipalizzate (2)

- "La maggioranza non riesce a raggiungere il numero legale. Mentre evidentemente Gualtieri non riesce nemmeno a convincere i suoi consiglieri a fare il loro lavoro, diversi atti urgenti e utili alla città restano a prendere polvere", hanno spiegato i consiglieri del Movimento 5 stelle. Ieri in particolare in sette ore di seduta sono stati votati soltanto due emendamenti. Nella giornata di oggi, tuttavia, è stato recuperato il tempo perduto e intorno alle 13:30 l'Aula Giulio Cesare ha approvato la delibera con le linee guida per la redazione dei contratti di servizio con Aequa Roma, Risorse per Roma Roma Servizi per la mobilità e Zetema. "Con questo atto abbiamo voluto anche uniformare gli standard operativi di tutte le società e indicare obiettivi chiari e regole trasparenti, funzionali a riordinare i rapporti con le partecipate, per garantire la migliore qualità dei servizi offerti alle romane e ai romani", hanno spiegato i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. (Rer)