Fvg 2023: Fedriga, scorretto che chi ha tagliato su sanità oggi scenda in piazza a difenderla

- Quelli che oggi scendono in piazza a difesa della sanità in Friuli Venezia Giulia sono gli stessi che hanno tagliato le risorse al settore sanitario. Lo ha detto oggi a Udine il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel comizio di chiusura della sua campagna elettorale per le elezioni di domenica e lunedì. “Non voglio dire che tanto lavoro non sia da fare, ma reputo scorretto verso la gente e i cittadini sentire dire da chi ha tagliato la sanità pubblica che oggi la vuole difendere. Ha tagliato le risorse di 25 milioni di euro all’anno, noi le abbiamo aumentate di 105 milioni”, ha aggiunto. (Frt)