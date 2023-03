Vaticano: Papa Francesco in visita ai piccoli pazienti oncologici del Gemelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha ripreso le sue attività dopo il ricovero di mercoledì scorso al Gemelli di Roma. Il Santo Padre, questo pomeriggio, ha fatto visita al reparto di Oncologia pediatrica e ha poi impartito il sacramento del battesimo ad un bimbo a cui è stato imposto il nome di Miguel Angel. Ai piccoli pazienti Francesco ha regalato dei rosari, delle uova e il libro "Nacque Gesù a Betlemme di Giudea". Dopo circa mezz'ora ha fatto ritorno nel suo reparto. Poco prima, il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, aveva annunciato il ritorno in Vaticano del Pontefice: "Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dall'ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza di Papa Francesco in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della domenica delle Palme". Dunque, Papa Francesco non salterà gli appuntamenti solenni della Pasqua, ma presiederà tutte le celebrazioni seppur affiancato sempre da un cardinale, come accadrà per esempio domani per la messa della domenica delle Palme, che sarà celebrata dal cardinale Sandri. (Civ)