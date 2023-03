Fvg 2023: Ciriani, Giorgia Meloni sostiene e incita la nostra Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova ha sempre saputo svolgere la sua informazione nell'interesse dei cittadini e delle istituzioni" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- Giorgia Meloni "ha dimostrato anche oggi un grande attaccamento e una grande attenzione per il Friuli Venezia Giulia. Nonostante gli impegni istituzionali le abbiano impedito di essere fisicamente ad Udine non ha esitato a portarci il suo sostegno e incitamento in videocollegamento. Gli orari degli aerei di linea che collegano Roma con la nostra Regione purtroppo non le hanno permesso di arrivare in tempo e sono certo che i miei corregionali apprezzeranno ancora di più il nostro presidente del Consiglio per la sua attenzione, per il suo senso della misura e per il rispetto dello Stato e delle istituzioni che dimostra. Ogni voto a Fratelli d’Italia nelle elezioni Regionali e Amministrative di domenica e lunedì è un aiuto al governo e a Giorgia Meloni, impegnati a dare dignità e futuro alla nostra nazione". Lo dichiara in una nota Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento. (Com)