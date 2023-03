© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se mi ridarete la fiducia non farò miracoli, non risolverò tutti i problemi del mondo, ma ci metterà l’impegno che ci abbiamo messo in questi cinque anni, con la voglia di correggersi se qualcosa non va”. Lo ha detto oggi a Udine il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel comizio di chiusura della sua campagna elettorale per le elezioni di domenica e lunedì. (Frt)