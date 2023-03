Roma: inaugurati al Polo Tuscolano nuovi laboratori di polizia scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio, presso il Polo Tuscolano della Polizia di Stato di Roma, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza Lamberto Giannini hanno inaugurato i nuovi laboratori della Polizia scientifica per la balistica forense e la stampa 3D, allestiti dalla Direzione centrale anticrimine della Polizia di stato, utilizzando le risorse economiche messe a disposizione dalla Commissione europea nell'ambito del "Fondo sicurezza interna". L'evento, che si inserisce nell'ambito delle celebrazioni legate al 120simo anniversario della Polizia Scientifica (era il 2 aprile del 1903, infatti, quando le lezioni del Prof. Salvatore Ottolenghi sono diventate obbligatorie per i funzionari di Pubblica sicurezza), si è svolto presso la Sala "Giovanni Palatucci". (segue) (Com)