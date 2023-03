Roma: inaugurati al Polo Tuscolano nuovi laboratori di polizia scientifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo intervento il Ministro Piantedosi, nel sottolineare il valore e l'importanza della ricerca scientifica per una azione di modernizzazione della funzione di polizia, ha dichiarato: "Ringrazio tutti gli operatori tecnici della Polizia di Stato per la passione e la professionalità con cui svolgono le loro delicate attività. Iniziative come quella di oggi danno l'idea dello sforzo profuso nella direzione del continuo miglioramento delle tecniche e degli strumenti di indagine". Il Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, nel rimarcare l'apprezzamento per la realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo Sicurezza Interna ha voluto sottolineare il valore della professionalità degli operatori di polizia scientifica "il capitale umano che è sempre centrale e che richiede grande professionalità, quello sul quale a mio avviso bisogna sempre investire al pari di quanto si investe sulla tecnologia". (segue) (Com)