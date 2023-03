Roma: inaugurati al Polo Tuscolano nuovi laboratori di polizia scientifica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora, il Laboratorio di Balistica Forense, interamente riallestito con nuovi materiali ed un sistema di analisi comparativa dei reperti balistici che permetterà di incrementare le performance e creare una moderna banca dati per la rapida fruizione del patrimonio informativo derivante dalle indagini sui reati commessi con l'utilizzo di armi da fuoco. Ciò permetterà l'individuazione di collegamenti tra crimini seriali avvenuti in luoghi diversi ma riconducibili ai medesimi soggetti o bande criminali e di tracciare eventuali movimenti di armi. Nel laboratorio è stata allestita una nuova galleria di tiro, destinata all'esecuzione di prove a fuoco e di prove sperimentali per lo studio delle traiettorie balistiche. Infine, il laboratorio di stampa 3D, dedicato alla produzione di manufatti per il supporto alle indagini di polizia giudiziaria, che è stato rinnovato e potenziato attraverso l'acquisizione di nuovi dispositivi di stampa in grado di offrire prestazioni più elevate e utilizzare nuovi materiali, con un grado di dettaglio estremamente elevato, rendendoli maggiormente realistici e simili agli originali. (segue) (Com)