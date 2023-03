Roma: inaugurati al Polo Tuscolano nuovi laboratori di polizia scientifica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Direttore Centrale Anticrimine Francesco Messina: "le strumentazioni che da oggi saranno a disposizione della Polizia Scientifica consentiranno un ulteriore passo in avanti nel settore della balistica forense, dove già i nostri investigatori rappresentano un'eccellenza, con professionalità ed un know how costantemente implementato e raffinato nel corso dei decenni, che ha quasi colmato il gap tra realtà a ciò che fino a pochi anni era solo appannaggio di fiction e telefilm". (Com)