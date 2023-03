Usa-Iran: Washington chiede di confiscare armi iraniane dirette agli Houthi in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Washington ha chiesto ufficialmente di confiscare oltre un milione di munizioni, migliaia di spolette di prossimità e propellente per granate a propulsione a razzo che la marina degli Stati Uniti ha sequestrato mentre il materiale veniva trasferito dal Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (Irgc) dell’Iran, i cosiddetti pasdaran, alle milizie di ribelli sciiti Houthi in Yemen. È quanto si legge in un comunicato del dipartimento della Giustizia degli Usa. “Gli Stati Uniti hanno interrotto un'importante operazione dell’Irgc per inviare armi da guerra a un gruppo militante in Yemen. Il dipartimento di Giustizia chiede la confisca di quelle armi", ha affermato il procuratore generale Merrick B. Garland, aggiungendo: "Il dipartimento di Giustizia continuerà a ritenere responsabili coloro che infrangono le nostre leggi e minacciano la nostra sicurezza nazionale". "Questa azione di confisca impedisce che munizioni e armi pericolose cadano nelle mani sbagliate e sottolinea l'importanza del nostro lavoro investigativo per negare alle reti criminali e terroristiche i loro strumenti di violenza e distruzione", ha affermato il segretario per la sicurezza nazionale Alejandro N. Mayorkas. (segue) (Was)