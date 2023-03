Usa-Iran: Washington chiede di confiscare armi iraniane dirette agli Houthi in Yemen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce il dipartimento di Giustizia, intorno al primo dicembre 2022, le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno sequestrato armi da una nave senza bandiera nel Mar Arabico, nel quadro di un'indagine più ampia su una rete iraniana accusata di contrabbando di armi. La rete era coinvolta nel traffico illecito di sistemi e componenti di armi convenzionali da parte di entità iraniane, sanzionate dagli Usa, che sostengono militarmente il gruppo Houthi nello Yemen e “la campagna di attività terroristiche del regime iraniano in tutta la regione”. “La denuncia di confisca riguarda un piano sofisticato dell'Irgc per spedire clandestinamente armi a entità che rappresentano una grave minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti”, si legge nella nota del dipartimento. Nel gennaio scorso, la Quinta flotta della Marina militare degli Stati Uniti aveva annunciato di aver intercettato un peschereccio che contrabbandava 2.116 fucili d'assalto AK-47 nel Golfo di Oman su una rotta marittima utilizzata per il contrabbando di armi tra l’Iran e i ribelli sciiti Houthi che controllano il nord dello Yemen. L’imbarcazione intercettata era un tradizionale peschereccio a vela e “navigava su una rotta storicamente utilizzata per il traffico di merci illecite verso i ribelli sciiti Houthi nello Yemen". A bordo del peschereccio vi erano sei cittadini yemeniti. A compiere il sequestro è stata una squadra della USS Chinook, una motovedetta costiera di classe Cyclone, che ha rinvenuto i fucili d’assalto avvolti singolarmente in teli verdi. A novembre scorso, inoltre la Marina degli Stati Uniti aveva sequestrato 70 tonnellate di un componente di carburante per missili nascosto tra sacchi di fertilizzante a bordo di una nave presumibilmente proveniente dall'Iran e diretta in Yemen. (segue) (Was)