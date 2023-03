Usa-Iran: Washington chiede di confiscare armi iraniane dirette agli Houthi in Yemen (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un embargo sulle armi delle Nazioni Unite proibisce il trasferimento di armi ai ribelli sciiti Houthi dall’inizio della guerra civile scoppiata nel 2014. Negli anni, l’Iran è stato accusato di aver fornito in ai ribelli sciiti armi, granate a propulsione a razzo, missili balistici e droni, sebbene Teheran abbia più volte negato un proprio coinvolgimento di questo tipo. A seguito dell’accordo annunciato da Teheran e Riad il 10 marzo scorso, con la mediazione della Cina, per il ripristino delle relazioni diplomatiche, funzionari statunitensi e sauditi citati dal quotidiano statunitense “Wall Street Journal” (Wsj), avevano affermato che l’Iran ha accettato di non inviare più armi alle milizie di ribelli Houthi e che avrebbe esercitato pressioni sul gruppo sciita per porre fine agli attacchi contro il Regno saudita. La nuova mossa annunciata dalle fonti del Wsj, laddove effettivamente portata a termine, accelererebbe gli sforzi per raggiungere la pace in Yemen, "portando gli Houthi a trovare un accordo per porre fine al conflitto", hanno fatto notare i funzionari di Usa e Arabia Saudita. (Was)