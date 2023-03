Fosse Ardeatine: Cappa-Casini (Iv), parole di La Russa inaccettabili, a Fiorentini intitoliamo largo via Rasella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo inaccettabili le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa che ha definito un attacco pretestuoso l'attentato di Via Rasella. Essa rappresenta invece l'azione più efficace portata avanti dai partigiani a Roma nel corso della Resistenza." Così in una nota Marco Cappa, coordinatore di Italia Viva Roma, e Valerio Casini, capogruppo di Italia Viva in Campidoglio. "Mario Fiorentini, ex partigiano e accademico italiano, venuto a mancare lo scorso agosto e nostro storico iscritto, ci ha testimoniato con sua voce vivida ruolo chiave di quell'episodio nella Resistenza all'occupazione nazista nel corso della Seconda guerra mondiale. E fu proprio Fiorentini, all'epoca a capo del Gruppo di Azione Patriottica, a notare dal suo nascondiglio in via del Tritone che un gruppo di militari nazisti passava regolarmente nella stretta via Rasella. Informò quindi il comando militare dei partigiani che decise di pianificare l'attacco al passaggio dei nazisti. La reazione degli occupanti nazisti su ordine di Hitler in persona, con l'infame aiuto delle autorità italiane fasciste, determinò l'eccidio delle Fosse Ardeatine". Proseguono gli esponenti romani del partito di Matteo Renzi e del Terzo Polo. (segue) (Com)