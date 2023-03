Fosse Ardeatine: Cappa-Casini (Iv), parole di La Russa inaccettabili, a Fiorentini intitoliamo largo via Rasella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte a una ricostruzione così revisionista della storia da parte di alcuni rappresentanti delle istituzioni, proponiamo ad altre istituzioni, cioè al sindaco Roberto Gualtieri e alla Presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, di intitolare proprio a Mario Fiorentini il largo – ad oggi senza nome – che incrocia Via Rasella con Via del Boccaccio, dove ha tra l'altro vissuto fino a pochi mesi fa il partigiano centenario. Sarebbe bello avere l'apposizione di una targa, se possibile già in occasione del 25 aprile prossimo, per spiegare le gesta di Mario Fiorentini e degli eroi partigiani in quel luogo." (Com)