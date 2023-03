Fvg: centrodestra chiude campagna elettorale a Udine, “Fedriga amministratore capace e leale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Fedriga “è una persona capace, onesta, un amministratore puntuale e un alleato leale”. Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiuso la campagna elettorale della coalizione di centrodestra in Friuli Venezia Giulia, a Udine. Intervenuta in videocollegamento alla manifestazione, Meloni ha definito l’attuale presidente della Regione “una persona su cui poter fare affidamento a ogni livello”. Il Friuli Venezia Giulia “ha da sempre un’importanza strategica per l’Italia”, per il suo essere “connessa al mondo balcanico”, ha sottolineato la presidente del Consiglio. “Non possiamo permettere che questo quadrante strategico resti a lungo fuori dalla comune casa europea” e “dobbiamo batterci perché il processo d’integrazione di queste nazioni possa andare avanti con slancio e determinazione”. Il governo – ha continuato Meloni – crede molto nella collaborazione con le Regioni, con gli Enti locali, per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. L’autonomia differenziata "è una sfida per far crescere i territori, uno stimolo per superare i divari aperti che esistono non solo tra Regioni ma anche tra territori di una stessa regione", ha evidenziato la presidente del Consiglio, che ha poi dichiarato il suo impegno “per avere, entro la fine della legislatura, una riforma istituzionale in senso presidenziale”. Nella coalizione di governo “siamo compatti e uniti, con buona pace di quelli che ogni giorno ci presentano come spaccati”, ha puntualizzato. (segue) (Frt)