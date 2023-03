Fvg: centrodestra chiude campagna elettorale a Udine, “Fedriga amministratore capace e leale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi pare che siano altri ad essere nervosetti e io li capisco, perché dov’è il disastro che doveva profilarsi con il governo di centrodestra? Dove sono l’isolamento internazionale, il nervosismo dei mercati, il crollo dell’economia, con 100 mila nuovi posti di lavoro nei primi messi dell’anno?”. Per Meloni, l’abolizione del Reddito di cittadinanza “sta dando i suoi frutti, perché molte persone che contavano sul Reddito oggi stanno lavorando e cresceranno molto di più di quanto non avrebbero fatto se avessero continuato ad aspettarlo”. Il programma del governo “è ambizioso ma non ci mancano coraggio, la visione, rispetto e il rispetto per i cittadini che ci hanno votato per governare la nazione”, ha specificato la presidente del Consiglio. In cinque mesi “il governo ha approvato la riforma del Codice degli appalti, l’Autonomia differenziata, la riforma fiscale, e prometto che non ci fermeremo”. Nelle prossime settimane “arriveranno in Consiglio dei ministri le altre importanti riforme che l’Italia attende da decenni”, ha concluso. Il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha espresso la volontà di voler continuare a “governare bene il Friuli Venezia Giulia, che grazie al governo di centrodestra non è più una regione marginale, poco seguita, ma ha acquisito una posizione centrale, perché il governo guarda ai Balcani con grande attenzione e il Friuli Venezia Giulia è il ponte dell’Italia verso quella parte d’Europa e centrale per politica estera nostro Paese”. (segue) (Frt)