Fvg: centrodestra chiude campagna elettorale a Udine, “Fedriga amministratore capace e leale” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quelli che oggi scendono in piazza a difesa della sanità in Friuli Venezia Giulia – ha fatto presente – sono gli stessi che hanno tagliato le risorse al settore sanitario. “Non voglio dire che tanto lavoro non sia da fare, ma reputo scorretto verso la gente e i cittadini sentire dire da chi ha tagliato la sanità pubblica che oggi la vuole difendere. Ha tagliato le risorse di 25 milioni di euro all’anno, noi le abbiamo aumentate di 105 milioni”. Fedriga ha evidenziato che dopo 30 anni nel 2022 il Friuli Venezia Giulia ha registrato una leggera crescita delle nascite. “Siamo la seconda regione più vecchia d’Italia. Ci sono solo quattro regioni in Italia che hanno registrato questo risultato, tra cui il Friuli Venezia Giulia che non lo vedeva da decenni”, ha sottolineato il governatore, ricordando le politiche per la famiglia messe in campo nell’ultima legislatura: “Abbiamo aumentato del 300 per cento le risorse a favore delle famiglie, dagli asili nido allo sconto del 50 per cento per i ragazzi sotto i 26 anni sul trasporto pubblico locale, alla dote famiglia”. (Frt)