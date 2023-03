Emirati: la Banca centrale revocherà la licenza alla russa Mts Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti ha intenzione di revocare la licenza che consente all’istituto di credito russo Mts Bank di operare nel Paese del Golfo. La banca russa, che gestisce una filiale nella capitale emiratina Abu Dhabi, dovrà quindi interrompere le proprie operazioni entro sei mesi dalla data della decisione. Ad annunciarlo è stata la stessa Banca centrale in un comunicato, in cui precisa di aver preso in considerazione “il nuovo status della banca” e i rischi delle sanzioni imposte dagli Usa e da altri alleati occidentali a seguito dello scoppio della crisi ucraina. Alla filiale di Mts Bank sarà vietato aprire nuovi conti e condurre transazioni, ad eccezione della liquidazione degli obblighi pregressi, ha precisato la Banca centrale. Mts Bank aveva ottenuto la licenza per operare negli Emirati lo scorso anno. Poi, il 24 febbraio, il dipartimento del Tesoro degli Usa ha imposto sanzioni contro l’istituto di credito russo, unità di tecnologia finanziaria del più grande operatore di telefonia mobile russo Mobile TeleSystems, nel quadro del pacchetto di misure imposte contro Mosca a un anno dall’inizio del conflitto. Ad ogni modo, il mese scorso, era stata l’autorità di regolamentazione degli Emirati ad affermare che Mts aveva "contribuito a sostenere il commercio legittimo tra i due Paesi e a servire la comunità russa negli Emirati, sotto la supervisione della Banca centrale". (Res)