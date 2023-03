© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto: Atm comunica tramite nota che dalle 18 chiudono M2 e M5. Le linee riaprono domattina. M1 resta in servizio tra Bisceglie/Rho Fiera e Cairoli. Chiude tra Cairoli e Sesto FS (i treni in viaggio arrivano a destinazione). Restano aperte le linee M3 e M4. Tram, bus e filobus risentono della riduzione del servizio. (Com)