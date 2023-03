Pa: Marotta (Avs) su lingua italiana, destra contro forestierismo, siamo su scherzi a parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Niente più termini come green economy o payback. La destra presenta una proposta di legge contro il forestierismo, soprattutto nella pubblica amministrazione". Così in una nota il capogruppo Alleanza verdi e sinistra in Consiglio regionale, Claudio Marotta. "Con multe da 5 mila a 100 mila euro. Mica bruscolini. E attenzione: chi ricopre cariche all'interno delle istituzioni italiane, della pubblica amministrazione, di società a maggioranza pubblica e di fondazioni 'è tenuto' alla conoscenza e alla padronanza scritta e orale della lingua italiana - aggiunge Marotta -. Quindi si fa un bel test d’ingresso a tutti i parlamentari? E mi raccomando facciamo subito sparire dal sito della Regione Lazio parole come click, news e open data. E qui mi fermo, consigliando però a qualsiasi comico di usare in uno spettacolo gli articoli contenuti nella proposta di legge, perché è il caso di dirlo: con la destra sembra di stare davvero su scherzi a parte", conclude.(Com)