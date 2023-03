Ambiente: Confagricoltura, verso rafforzamento strumenti di contenimento fauna selvatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare gli strumenti di contenimento della fauna selvatica, soprattutto della specie cinghiale, è la direzione presa dal governo nazionale che di recente ha modificato l'articolo 19 della Legge n. 157/1992 inerente al "Controllo della fauna selvatica". Sarebbe ora necessario, secondo Confagricoltura – riferisce una nota –, predisporre anche una normativa per lo sviluppo della filiera di carne di selvaggina. Puntare su una costante attività di controllo ma anche di contenimento è quanto ha sempre richiesto Confagricoltura Umbria, visto che nel territorio regionale il proliferare degli ungulati (cinghiale, capriolo, daino) e di altre specie critiche (corvidi, nutrie) è un problema molto sentito che reca gravi danni all'economia agricola ma anche alla sicurezza dei cittadini, oltre che una questione legata a temi come sanità ed ecologia. C'è infatti pure un tema di biodiversità che viene ad essere colpito e a perdersi per il proliferare di alcune specie a scapito di altre. Considerando che in Umbria sia le disposizioni della Legge regionale sia le Delibere della Giunta regionale di approvazione dei singoli piani di controllo sono in sostanza già in linea con le nuove previsioni e norme a livello nazionale, Confagricoltura Umbria sollecita la Regione ad avviare rapidamente i processi di aggiornamento normativo per consentire un percorso di adeguamento e, ove necessario, di modifica. L'organizzazione giudica positivamente anche il coinvolgimento delle guardie venatorie, dei cacciatori riconosciuti e degli agenti delle Polizie locali e provinciali con apposita licenza. (segue) (Com)