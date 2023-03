Ambiente: Confagricoltura, verso rafforzamento strumenti di contenimento fauna selvatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo favorevolmente questo percorso – afferma Confagricoltura Umbria – perché la diffusione senza controllo dei cinghiali, ormai presente anche nei centri urbani della nostra regione, impone interventi di carattere emergenziale come più volte sollecitato. Quindi oltre all'attività di caccia e selezione, il potenziamento degli strumenti di contenimento deve aiutare a svolgere attività di riduzione demografica e riportare la popolazione degli ungulati a dei livelli di sostenibilità generale sperimentando anche diverse metodologie, anche con lo studio delle migliori esperienze attuate in altre regioni per adattarle al caso umbro, rivedendo leggi e regolamenti. Il cinghiale, oltre a procurare danni diretti all'agricoltore, è fonte di zoonosi, malattie trasmissibili all'uomo, causa di incidenti stradali ed aggressioni all'uomo. È una specie dominante che ha portato al declino demografico di altri animali selvatici, è una specie depauperante dei prodotti del sottobosco. È necessario, inoltre, riperimetrare le aree vocate e non per la specie cinghiale, prevedendo che tutte le aree caratterizzate dalla presenza di colture agricole, di attività zootecniche, agrituristiche e ricettive, oltre aree urbane e periurbane siano ricomprese in aree non vocate. Nelle aree vocate vanno messe in sperimentazione le nuove metodologie di gestione dei settori per verificare se le stesse possano aiutare a riportare la specie nei limiti demografici ottimali. La gestione di questi territori deve tendere all'obiettivo di eradicazione della specie". (segue) (Com)