Ambiente: Confagricoltura, verso rafforzamento strumenti di contenimento fauna selvatica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario, sostiene inoltre Confagricoltura, predisporre una normativa per lo sviluppo della filiera di carne di selvaggina "affinché la gestione degli ungulati non sia più solo uno strumento di prevenzione e riduzione dei danni alle colture agricole ma anche un'opportunità economica per la sostenibilità del reddito delle aziende agricole". Uno strumento importante ancora non adeguatamente valorizzato sono le riserve venatorie, luoghi dove i concessionari sono nelle condizioni di poter attuare piani in grado di gestire e mantenere in equilibrio le specie selvatiche. Si tratta di importanti attività che possono essere stimolo di sviluppo economico legato anche al segmento del turismo venatorio. Affermare così il ruolo strategico delle riserve faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie private, obiettivo principale di Eps (Ente produttori selvaggina), significa garantire, infatti, una sostenibilità ambientale del territorio ma al tempo stesso anche un'integrazione al reddito delle suddette aziende. (segue) (Com)