Ambiente: Confagricoltura, verso rafforzamento strumenti di contenimento fauna selvatica (4)

- Confermare l'utilità delle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie come strumento di presidio e gestione del territorio, consentendo la valorizzazione diretta da parte dei proprietari conduttori o dei concessionari della cacciagione, ma anche dei prodotti del bosco e sottobosco (funghi, tartufi, ecc) come fonte legittima di reddito e di sostenibilità ambientale del territorio, promuovere l'istituzione di nuove Afv e Aatv, eliminare dalla normativa regionale l'obbligo del corridoio di 500 metri tra due istituti sia pubblici che privati (es. tra una Zrc esistente ed una nuova Aatv o Afv) come previsto in molte altre regioni italiane, ottenere la concessione al prelievo delle specie migratorie anche all'interno delle Afv della regione Umbria come previsto in tutto il territorio nazionale. Sono alcuni degli obiettivi fissati da Confagricoltura ed Eps Umbria che, in linea con il nazionale, sono pronte a mettere in atto qualsiasi iniziativa necessaria per affermare il ruolo strategico delle aziende agricole e delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nella tutela dell'ambiente, della biodiversità per il mantenimento degli ecosistemi della fauna e della flora, in maniera compatibile con le attività agricole. Sono determinate a sostenere il diritto degli imprenditori agricoli a difendere le produzioni agricole e la proprietà privata e sono convinte che l'attività venatoria nelle riserve possa rappresentare un'opportunità per la sostenibilità economica del reddito agricolo e per la tutela dell'ambiente: "Siamo poi piacevolmente sorpresi che anche altre associazioni si siano sensibilizzate a questi temi". (Com)