Imprese: Fondazione Fiera Milano deposita lista nuovo Cda, Bonomi presidente e Conci Ad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito oggi il Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano per definire le proposte di corporate governance di Fiera Milano che verranno portate in approvazione all’Assemblea ordinaria della società, convocata per il prossimo 27 aprile. Il Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano, che è azionista di maggioranza con il 63,82 per cento del capitale ordinario di Fiera Milano, ha ringraziato l’attuale amministratore delegato e i consiglieri per il lavoro svolto durante il loro mandato e ha deliberato all'unanimità la presentazione della nuova lista di amministratori. La proposta per il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano per gli esercizi 2023/2024/2025 sarà composta da Carlo Bonomi, Francesco Conci, Ferruccio Resta, Michaela Castelli, Agostino Santoni, Monica Poggio, Regina De Albertis, Paola Annamaria Petrone e Nicoletta Liguori. Per il ruolo di Presidente sarà indicato Carlo Bonomi, mentre verrà proposto al nuovo Consiglio di Amministrazione di Fiera Miano Spa di conferire, in sede di Assemblea, la carica di Amministratore Delegato al consigliere Francesco Conci. Fondazione Fiera Milano continuerà a esercitare il suo ruolo di azionista di Fiera Milano sostenendo con impegno la società affinché possa operare cogliendo al meglio le opportunità di crescita presenti sul mercato anche internazionale, certa dei buoni risultati che potranno arrivare. (Com)