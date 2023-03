Fd'I: Rampelli, consiglio ai Cinque stelle di studiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna 'essere onestamente intellettuali' (citazione deputato Dario Crippa, tanto per dire una delle tante gaffes dei Cinque stelle), da gente entrata in Parlamento a colpi di 'vaffa', politici improvvisati o improvvisatori della politica, non ci si aspetta capacità di comprendere. La mia proposta è chiara: laddove non esistano termini equivalenti in italiano e non traducibili in un termine corrispondente, l'inglese o il termine straniero sono indispensabili. Ma perché usare 'meeting' se possiamo dire riunione? O 'feedback' se possiamo dire 'riscontro'. O 'day' se possiamo dire giorno? Ma soprattutto perché le articolazioni dello Stato, le comunicazioni tra organi dello Stato, le leggi dello Stato devono parlare inglese o essere scritte con termini in inglese? La parola è democrazia e se non ti fai capire o non vuoi farti capire dal popolo sei antidemocratico. Perché la democrazia è per tutti, anche per le persone meno istruite che conoscono solo la propria lingua madre". E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, primo firmatario della proposta di legge a tutela dell'italiano. "Infine, proposte di legge analoghe esistono in diversi Stati europei, perché la lingua è la più alta espressione della propria cultura e legittimamente viene difesa da chi non vuole perderla - continua il parlamentare in una nota -. E sarebbe assurdo la perdessimo proprio noi, nazione che ha visto unificato l'idioma da uno dei letterati universali, Dante Alighieri. Consiglio ai Cinque stelle di studiare, almeno di andare a leggersi la legge Toubon in Francia e di collaborare per sostenere insieme agli Istituti scientifici e culturali il nostro idioma. La lingua italiana è - e non da oggi - la quarta più studiata al mondo ed espressione di un potere globale, che è quello culturale. C'è un grande spazio per lavorare insieme invece che polemizzare su tutto, anche su questioni di assoluto banale buon senso". (Com)