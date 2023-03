Imprese: Ansaldo Energia approva nuovo Piano industriale, via libera a rafforzamento patrimoniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Ansaldo Energia Spa ha approvato il nuovo Piano industriale 2022-2027, in coerenza con le linee-guida deliberate lo scorso primo agosto 2022, e ha dato il via libera alla definitiva proposta di manovra finanziaria e di rafforzamento patrimoniale a favore dell’esecuzione del Piano stesso, a seguito del positivo esito dei negoziati condotti con i principali stakeholder. Il nuovo Piano – riferisce una nota – punta sulla valorizzazione del patrimonio tecnologico e di competenze dell’azienda nel segmento tradizionale delle turbine a gas e in quello del nucleare, e fa leva sulla diversificazione del business nel contesto della transizione energetica. In particolare, sono previste tre linee di azione: la messa in sicurezza del business tradizionale, focalizzando maggiormente l’azienda sulla commercializzazione delle macchine per la produzione di energia, con una particolare attenzione ai mercati internazionali e aumentando il contributo della Business Unit Service; lo sviluppo del business Nucleare, in particolare nel campo della fusione (con la costruzione della centrale sperimentale Iter in Francia), della fissione (con progetti, ad esempio, in Romania e Slovenia) e del decommissioning, con diversi lavori in Italia e Regno Unito; la diversificazione del business nel contesto della transizione energetica, che include iniziative per sistemi di stoccaggio ed elettrolizzatori per la produzione di idrogeno. (segue) (Com)