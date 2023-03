Imprese: Ansaldo Energia approva nuovo Piano industriale, via libera a rafforzamento patrimoniale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Manovra a sostegno del nuovo Piano prevede tra l’altro: un aumento di capitale per cassa di complessivi 580 milioni di euro offerto in opzione ai soci, destinato a supportare finanziariamente gli investimenti e la realizzazione del nuovo Piano e a fornire la provvista necessaria per il rimborso parziale del finanziamento da parte delle banche del pool; l’estensione della scadenza del prestito soci in essere di 200 milioni erogato dal socio Cdp Equity; l’estensione, da parte del pool delle banche che supportano la società, delle scadenze delle linee di credito a medio lungo termine esistenti e delle linee di firma per l’emissione delle garanzie a supporto dello sviluppo del nuovo Piano; la richiesta di un finanziamento bancario con il supporto di Sace, ai sensi della garanzia “SupportItalia”. Per consentire l’esecuzione della Manovra, il Consiglio di amministrazione della società ha conferito mandato agli organi esecutivi per la finalizzazione degli accordi definitivi con gli istituti di credito e con gli altri soggetti coinvolti. Nelle prossime settimane, e ragionevolmente entro il mese di aprile, tali accordi potranno essere auspicabilmente conclusi e venire quindi convocata l’assemblea dei soci per le determinazioni di competenza. (segue) (Com)