Imprese: Ansaldo Energia approva nuovo Piano industriale, via libera a rafforzamento patrimoniale (3)

- Il Consiglio di amministrazione insieme ai sindaci esprime un profondo ringraziamento all’Amministratore delegato uscente, ingegner Giuseppe Marino (il cui rapporto con la società, come già annunciato, termina oggi), per aver gestito la ristrutturazione e aver traghettato l’azienda in questa nuova fase, formulandogli i migliori auguri per il proprio futuro professionale. Facendo seguito a quanto anticipato, il Consiglio di amministrazione ha cooptato Fabrizio Fabbri come nuovo membro. Il dottor Fabbri assumerà la carica di Amministratore delegato a partire da domani, primo aprile. Il Consiglio dà il benvenuto a Fabbri, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro. (Com)