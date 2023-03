Pnrr: Bellanova (Iv), rinvio e rinuncia a risorse sarebbero sconfitta per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è uno strumento di lavoro importante per orientarsi nel mondo globalizzato con le giuste chiavi d’accesso" Teresa Bellanova

Presidente di Italia Viva, Viceministra alle Infrastrutture ed alle Mobilità sostenibili

21 luglio 2021

- "Lo sforzo di tutti deve essere concentrato nell'individuare soluzioni. Non possiamo allungare i tempi o rinunciare alle risorse. Sarebbe una sconfitta per il nostro Paese". Lo ha detto a "Live In", su Skytg24, la dirigente di Italia viva, Teresa Bellanova, parlando del Pnrr. "Alle materie complesse non si risponde dando le colpe o rinviando - ha proseguito l'ex ministra - dobbiamo attrezzarci per rispettare i tempi. Noi abbiamo presentato le nostre proposte: ripristinare Industria 4.0, investire in Formazione 4.0 e poi rimettere in piedi Casa Italia, che aveva sbloccato tanti cantieri ai tempi del governo Renzi". (Rin)