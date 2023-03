Auto: Cambini a 'Nova', su trasporti a media-lunga percorrenza necessarie soluzione alternative come jet fuel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i trasporti a media lunga percorrenza secondo gli studi l’uso delle batterie elettriche è rischioso. Ecco perché da parte di altri trasporti ci potrebbero essere delle soluzioni alternative che vanno studiate, come ad esempio il Jet Fuel per il settore aereo e navale. Lo ha affermato ad ‘Agenzia Nova’ Carlo Cambini, professore ordinario di Economia industriale del Politecnico di Torino ed ex consulente di governo durante la presidenza di Mario Draghi. "L’idea di poter utilizzare dei carburanti sostenibili per l’aviazione e in prospettiva anche di trasporto navale è interessante, soprattutto su due dei mezzi più accusati di creare un impatto ambientale. La cosa interessante su questi carburanti alternativi è che in Italia abbiamo Eni, uno dei player principali, che è un produttore principale del Jet Fuel e che collabora con il Politecnico di Torino tramite l’Energy Center a riguardo - ha continuato Cambini -. (segue) (Rpi)