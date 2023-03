Auto: Cambini a 'Nova', su trasporti a media-lunga percorrenza necessarie soluzione alternative come jet fuel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci vuole un quadro normativo più stabile, che porti poi degli stimoli per il decisore pubblico italiano sull’implementazione nel nostro Paese. E richiede tutta una serie di conoscenze tecnologiche e economiche per la parte di regolazione e incentivazione all’uso di questi carburanti alternativi. Su questo mi preme sottolineare che assieme ad alcuni colleghi del Politecnico abbiamo un piccolo progetto con il ministero dei Trasporti per studiare una roadmap di implementazione, di realizzazione della parte infrastrutturale e per incentivare l’utilizzo effettivo di questi nuovi sistemi. In generale per i carburanti c’è bisogno di un mix tecnologico, perché molte di queste tecnologie si stanno sviluppando e non credo ci sia una tecnologia dominante. L’obiettivo ambientale è chiaro e deve essere raggiunto, ma per farlo più opzioni ci teniamo aperte meglio è", ha concluso Cambini. (Rpi)