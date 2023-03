Scuola: Parrucci (Pd), ferma condanna contro ogni atto discriminatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere la più forte censura nei confronti di quanto verificatosi questa mattina al liceo scientifico Cavour di Roma, quando una docente avrebbe interrotto l'azione di alcuni studenti a sostegno della Giornata internazionale della visibilità transgender. In attesa che siano verificati i fatti, voglio ribadire la vicinanza a tutti le studentesse e gli studenti, ricordando come molte delle scuole romane, tante docenti e tanti docenti, hanno intrapreso percorsi a sostegno dei diritti e delle pari opportunità. La scuola deve essere uno spazio aperto, immune da ogni tipo di discriminazione" dichiara in una nota il consigliere capitolino dem Daniele Parrucci. (Com)