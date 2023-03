© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi impegno per avere, entro la fine della legislatura, una riforma istituzionale in senso presidenziale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della manifestazione di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Massimiliano Fedriga. (Frt)