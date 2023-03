Germania: governo approva proposta transizione energetica nel riscaldamento edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha approvato la proposta del ministro dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, per la transizione energetica nel riscaldamento degli edifici. Dal 2024, gli impianti di nuova installazione dovranno essere alimentati almeno al 65 per cento da fonti rinnovabili. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, l'obiettivo è promuovere la tutela del clima nelle abitazioni. Fonti dell'esecutivo federale hanno affermato che la proposta di Habeck “dà un chiaro segnale per gli investimenti e quindi crea sicurezza nella pianificazione per proprietari di case e appartamenti, produttori e artigiani”. Con poche eccezioni, gli impianti di riscaldamento a gasolio e a gas potranno essere utilizzati per un massimo di 30 anni. La transizione alle rinnovabili avverrà in maniera pragmatica e socialmente sostenibile. Dal governo federale si rende noto che, a tal fine, “si applicano periodi transitori, opzioni di adempimento tecnologicamente neutre e opzioni di esenzione in situazioni speciali”. Possono, infine, essere installati impianti di riscaldamento convertibili all'impiego dell'idrogeno al 100 per cento. Tuttavia, l'installazione potrà avvenire “soltanto se esiste un piano vincolante di investimenti e trasformazione per le reti” di questa fonte di energia. La conversione degli impianti di riscaldamento sarà finanziata dal Fondo per il clima e la trasformazione. (Geb)