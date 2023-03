© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministero Esteri, Guatemala faccia "scelta corretta" con Taiwan - La Cina si augura che il Guatemala, in linea con la "tendenza mondiale", possa fare la scelta corretta rompendo i rapporti con Taiwan in favore delle relazioni con Pechino. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Mao Ning, commentando - nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana - la visita che la presidente di Taiwan, Tsai Ing Wen, ha intrapreso in Guatemala. Con la recente decisione dell'Honduras, sale "a 182 il numero totale dei Paesi che hanno relazioni diplomatiche con la Cina", a dimostrazione del fatto che quello di 'una sola Cina' è "un principio universalmente riconosciuto" e che "nessuna forza può bloccare questa tendenza". L'auspicio di Pechino, ha proseguito Tsai, è che il "Guatemala capisca la tendenza globale e faccia la scelta giusta il prima possibile". Con la decisione dell'Honduras, formalizzata la settimana scorsa, il Guatemala rimane l'unico Paese dell'America centrale a non avere rapporti diplomatici con la Repubblica Popolare cinese. (segue) (Res)