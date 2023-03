© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: bambina di tre mesi trovata morta a pochi metri dal palazzo di governo - Una bimba di tre mesi, figlia di genitori senza fissa dimora, è stata trovata morta questa mattina in un incrocio stradale a Buenos Aires, a pochi metri dalla "Casa Rosada", la sede della presidenza dell'Argentina. Alle 5 e mezza di mattina, riferisce la stampa locale, i genitori avevano avvertito il commissariato di zona che la bimba non aveva segni vitali e - dopo aver chiesto l'intervento dell'ambulanza - hanno chiesto aiuto al personale della Polizia federale di stanza presso la sede del governo. La procura ha avviato un'inchiesta e assegnato una consulenza psicologica per i genitori della bimba. Testimone della scena un barista intervistato dalla testata "Tn": "È successo tra le 5 e le 5 e mezza, quando stavano dormendo. Ho visto che erano allarmati e stavano gridando. Pensavo stessero litigando tra loro ma poi la donna ha iniziato a dire 'mia figlia, mia figlia' e sono venuti da me per chiedere un'ambulanza. Sono passati 90 minuti prima che arrivassero". Il barista ricorda di aver visto spesso la famigliola nei paraggi, una coppia di genitori con età tra i 25 e i 30 anni. "Cambiano spesso di zona. Ieri per esempio non erano qui", ha detto. (segue) (Res)