Sardegna: dal 3 aprile parte Ross 1000, nuova piattaforma per rilevazione flussi turistici

- Dopo dieci anni di esercizio, la procedura Sired viene completamente rinnovata e da lunedì 3 aprile tutti gli operatori delle strutture ricettive utilizzeranno una nuova versione: ‘Ross 1000’, molto più intuitiva e semplice da usare. Contribuirà a facilitare il conferimento dei dati sui flussi turistici da parte degli operatori delle strutture ricettive, utilizzando un’unica piattaforma per la trasmissione alla Regione dei dati con finalità statistiche, richiesti anche dall’Istat, e l’invio alla Questura dei dati personali degli ospiti per le finalità di pubblica sicurezza. Lo ha spiegato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione del nuovo sistema informatico di raccolta ed elaborazione dei dati turistici. “La Regione compie un importante passo avanti verso una sempre più efficiente semplificazione amministrativa – ha aggiunto l’assessore Chessa – Grazie al dialogo tra diverse strutture informatiche e tra le rispettive banche dati, gli oltre 23.000 operatori isolani dovranno fornire una sola volta i dati degli ospiti alle varie pubbliche amministrazioni. Il Sired versione ‘Ross 1000’ è già integrato con oltre 130 software Pms (Property management system). In questo modo i dati saranno sempre aggiornati e consentiranno analisi puntuali ed elaborazioni statistiche precise, garantiranno il monitoraggio costante dei flussi e nuovi servizi derivanti dall’analisi dei dati a supporto delle imprese del turismo”. (segue) (Rsc)