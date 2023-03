Sardegna: dal 3 aprile parte Ross 1000, nuova piattaforma per rilevazione flussi turistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i principali vantaggi della nuova piattaforma, che sarà continuamente implementata, l’invio in automatico dei dati alla Questura; l’acquisizione dei dati degli ospiti direttamente dai programmi che usano le strutture ricettive; l’Interfaccia moderna utilizzabile su qualunque dispositivo, anche mobile; la gestione di più strutture utilizzando uno stesso utente proprietario o gestore; la fornitura di statistiche alla struttura; il coinvolgimento dei Comuni che hanno adottato l'imposta di soggiorno. ”Per accompagnare questa novità, la struttura dell’Assessorato ha incontrato le associazioni di categoria e ha realizzato sette incontri, ai quali hanno partecipato circa mille operatori, ad Oristano, Sassari, Olbia, Nuoro, Tortolì, Cagliari e Sant’Antioco, illustrando e funzionalità e i vantaggi del nuovo sistema Sired. Un importante momento di confronto nonché l’occasione per un proficuo e costruttivo dialogo sulle esigenze del settore. ‘Ross 1000’ potrà essere utile anche nella lotta all’abusivismo che, oltre a rappresentare un’evidente concorrenza sleale nei confronti di chi rispetta le regole, falsa le statistiche sulle presenze, alterando i dati sulle potenzialità dei vari territori. Inoltre, l’Assessorato ha proposto una modifica alla legge regionale per l’estensione del codice identificativo IUN a tutte le tipologie di strutture, dando vita ad una banca dati regionale in simmetria con quella nazionale, sia per il pieno controllo dei flussi informativi sia per contrastare l'evasione fiscale e contributiva”, ha concluso l’assessore del Turismo. (Rsc)